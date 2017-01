Il Genoa a gennaio dovrà intervinire in particolar modo sul centrocampo, reparto che ha visto la partenza di Rincon, acquistato dalla Juventus. Il Grifone, in questo senso, ha già concluso la trattativa per Leonardo Morosini, centrocampista classe '95 del Brescia, e proverà a fare almeno un altro colpo; il nome di Hernanes, del quale si è parlato durante l'affare Rincon, resta in cima alla lista del club di Preziosi; in alternativa occhi puntati su Andrea Beghetto, grande protagonista con la maglia della Spal in Serie B. In attacco, dopo la partenza di Pavoletti, si darà fiducia a Simeone, ma non è da escludere un tentativo per Pinilla, in uscita dall'Atalanta, che potrebbe arrivare per fare da chioccia al Cholito. In uscita c'è da monitorare anche la situazione di Laxalt, che interessa molto alla Fiorentina,