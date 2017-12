Il Genoa, dopo Giuseppe Rossi, cerca un nuovo rinforzo nel reparto offensivo. Come riporta Ekipa 24, i rossoblù hanno messo gli occhi su Jasmin Mesanovic, attaccante bosniaco del Maribor che piace anche in Spagna. 25 anni, in stagione ha realizzato 9 gol in 29 partite, segnando anche in Champions League.