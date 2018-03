Mimmo Criscito e il Genoa: un amore che ricomincia. Sette anni dopo essersi interrotto, il rapporto tra il laterale campano e il club più antico d'Italia è ormai ad un passo dal riproporsi. Manca ancora l'ufficialità ma le parole espresse ieri dall'attuale capitano dello Zenit San Pietroburgo non lasciano dubbi al riguardo: "Sette anni fa avevo dichiarato che il mio sogno era di tornare al Genoa - ha detto Criscito in un'intervista concessa al canale tematico rossoblù, ripresa in anteprima da TeleNord - e la mia intenzione è ancora quella. E l'altro sogno è poi vincere qualcosa con la maglia rossoblù”.



Nel corso della lunga intervista, che verrà mostrata integralmente oggi su Genoa Channel, il 31enne di Cercola ha raccontato dei suoi esordi da calciatore: “Sono nato con la passione del calcio, dormivo con il pallone nel letto. A 13 anni ho fatto un provino a Napoli dove c’era Onofri, che era il responsabile del settore giovanile del Genoa. Dopo quel provino sono stato chiamato per disputare il Memorial Scirea a Matera col Genoa. Da lì è iniziata la mia storia con il Grifone che mi ha portato anche a debuttare in Europa”.



Una storia che l'ha fatto diventare uno dei giocatori più amati dalla tifoseria genoana: "I tifosi mi vogliono bene - ha proseguito Criscito - e io non li ho mai dimenticati. Anche dalla Russia seguo sempre il Genoa e anche i miei figli hanno la passione per i colori rossoblù. Spero che un giorno i miei figli indosseranno questa maglia speciale.



Oltre all'amore per i colori rossoblù, a spingere Criscito a tornare a vestire la maglia della squadra che l'ha lanciato nel grande calcio c'è anche il forte legame che unisce la sua famiglia alla città di Genova: “Ho sposato una genovese, i miei figli sono nati a Genova. Per me questa città è come casa mia. Mi piace la zona di Castelletto e ci vado spesso con mia moglie. Da lì si vede uno splendido panorama su tutta la città. Ma il posto più magico di Genova per me rimane lo stadio tinto di rossoblù”.



Criscito si lascia infine andare ad un augurio: “Allo Zenit sono passato alla storia perché sono il difensore che ha segnato il maggior numero di reti con la maglia del club. Se dovessi tornare al Genoa mi piacerebbe andare in doppia cifra”.