L'ufficializzazione del passaggio diè arrivata ieri sera.Poco dopo l'ex ala di Parma e Juventus ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi postato una lunga lettera sul proprio profilo Instagram: "È arrivato il momento di salutarci...eMa sono sicuro che tra me e voi non sarà mai un addio. Lo dice la storia, la nostra storia. Quindi “ arrivederci” in qualunque forma, ma è un arrivederci...Promesso. Vado via per adesso e lascio una famiglia che mi ha accolto due volte...da ragazzo e da uomo,una famiglia che mi ha dato tanto e a cui spero di aver dato altrettanto. Lascio una Gradinata. Con la G maiuscola...la G di Grifone, che è tatuata nella mia vita. Vi saluto, ma mi sposto di poco...perche’ questa terra preferisco viverla, che salutarla. I derby, i colori, i suoni , l’atmosfera, i vicoli di Genova li conserverò tra i ricordi più belli...Quelli che non si possono cancellare".Dopo essere congedato, a suo avviso solo temporaneamente dal Grifone, Palladino ha riservato parole importanti anche per il suo nuovo pubblico: "Ringrazio tutti: tifosi, Presidente, società, dirigenti, allenatori e compagni di squadra. Tutti, dal primo all’ultimo.e che ho voluto, e sono straconvinto che insieme faremo grandi cose....perché quello rossoblu si è avverato, è diventato realtà...Genoa nel cuore. Ma adesso tocca a noi. Forza Spezia. Forza aquilotti dobbiamo andare lontano".