Emergenza continua in casa Genoa.

Non bastasse la lunga serie di risultati negativi collezionati in sequenza ed una vittoria che manca ormai da due mesi, Ivan Juric si ritrova ora alle prese anche con altri due infortuni che rischiano di complicarne ulteriormente i già difficili piani di rilancio.



Venerdì sera contro il Napoli sia Gentiletti che Veloso hanno dovuto abbandonare prematuramente il terreno di gioco, a causa di guai fisici di diversa entità.

Se l'infortunio del difensore argentino non preoccupa più di tanto l'allenatore croato, al quale non mancano le alternative nel reparto arretrato, molto differente è il discorso che riguarda il mediano portoghese.



Il mese e mezzo abbondante di assenza di Veloso è coinciso con la caduta verticale del Grifone e il suo ritorno si sperava potesse essere la panacea per i mali rossoblu. Ma il rientro del genero di Preziosi è durato poco più di mezzora. I suoi muscoli, evidentemente ancora fragili, hanno subito una pesante ricaduta che rischia di lasciarlo lontano dai campi anche per altri due mesi.



Tra oggi e domani il centrocampista verrà sottoposto alle analisi strumentali per capire la vera entità dell'infortunio e stabilire una tabella sui tempi di recupero, che tuttavia non si preannunciano brevi.



E intanto Juric sta pensando al cambio di modulo per sostituire un giocatore che non ha sostituti nella rosa genoana.