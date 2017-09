Fiato sospeso in casa Genoa per capire la gravità degli infortuni patiti ieri pomeriggio ad Udine da Gianluca Lapadula e Davide Biraschi.



La sfida persa alla Dacia Arena ha lasciato in eredità ai rossoblù un pesante fardello. Sia l'attaccante che il difensore, puntelli indispensabili dei propri reparti, hanno infatti dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di guai fisici di diversa entità.



Lapadula ha alzato bandiera bianca poco dopo la mezzora, tenendosi il ginocchio. Per lui potrebbe esserci una rottura del legamento crociato, ipotesi che se confermata lo terrebbe lontano dal campo almeno fino all'anno nuovo. Biraschi invece è uscito nel corso del secondo tempo, a causa di una fortissima contusione alla gamba.



Per entrambi si attendono gli esiti degli esami clinici che si terranno nelle prossime ore e che, oltre alla natura dell'infortunio, stabiliranno anche i tempi di recupero.



In ogni caso si tratta di due perdite gravi per un Ivan Juric già in crisi di risultati dopo appena tre giornate di campionato. Ad esse si deve poi aggiungere, nel prossimo impegno contro la Lazio, l'assenza certa di Andrea Bertolacci, espulso ad Udine con un rosso diretto.