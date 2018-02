L'incontro avvenuto ieri pomeriggio a Genova tra il presidente del Grifone Enrico Preziosi e l'uomo d'affari cambogiano Vanna Ly ha subito fatto drizzare le antenne ai tifosi rossoblu.



Ufficialmente il tycoon asiatico è arrivato nel capoluogo ligure per investire nel porto cittadino, tanto che nel corso della sua giornata genovese ha avuto modo di incontrare tra gli altri il governatore Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci. Ma il fatto che a presentarlo alle autorità locali fosse il numero uno del Genoa ha fatto sorgere più di un sospetto circa l'eventuale interesse di Ly per l'acquisto del club più antico d'Italia.



Dopo i tentativi dei mesi scorsi, tutti falliti, il Genoa resta in vendita anche se al momento Preziosi smentisce qualsiasi collegamento tra il miliardario cambogiano ed il club: "Diciamo che è venuto in città per capire se si può fare qualche investimento - ha dichiarato il Joker - ma in tutto questo lo stadio non c'entra. Sono altri i settori in cui vorrebbe intervenire. Questa città ha bisogno di sviluppo e non capita spesso di ricevere offerte da investitori stranieri. Vi ricordo che non sono solo il presidente di una squadra di calcio ma faccio anche l'imprenditore e vorrei fare qualcosa per questa città".



La chiusura di Preziosi sembra dunque lapidaria anche se i dubbi circa un eventuale ingresso in società, anche con una quota di minoranza, da parte di Ly restano.