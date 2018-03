Il Genoa è pronto a riabbracciare Raul Asencio a fine stagione. Secondo quanto rivela Il Secolo XIX, l'attaccante spagnolo, in prestito all'Avellino, farà parte della rosa del Grifone nella prossima stagione. La dirigenza genoana ha in programma un incontro con l'entourage di Asencio per proporre un rinnovo del contratto, in scadenza nel 2020.