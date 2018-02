Archiviata la bella e positiva trasferta in casa della Lazio, il Genoa si rituffa subito nell'atmosfera del campionato.



Neanche il tempo di riposarsi infatti che i rossoblu questo pomeriggio sono scesi in campo al Signorini di Pegli per preparare la sfida di domenica pomeriggio al Bentegodi contro il Chievo.



Sotto una pioggia battente e con una temperatura gelida, i giocatori che sono scesi in campo ieri sera hanno eseguito una seduta di scarico. A parte hanno invece lavorato i tre acciaccati Izzo, Veloso e Giuseppe Rossi, tutti alle prese con l'iter riabilitativo che dovrebbe riportarli pienamente a disposizione in vista dei prossimi impegni. Fermo ai box infine Aleandro Rosi, bloccatosi nel riscaldamento di ieri e le cui condizioni saranno valutate clinicamente nei prossimi giorni.