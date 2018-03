Prenderà il via domani la preparazione del Genoa in vista della gara interna di domenica alle 18 contro il Milan.



Nonostante una domenica vissuta senza pallone, Davide Ballardini ha Infatti confermato l'odierna giornata di riposo ai propri ragazzi.



Alla ripresa degli allenamenti, prevista per domani alle 15:00 a porte aperte, il tecnico romagnolo dovrà saggiare le condizioni fisiche dei quattro infortunati di lungo corso. Se per Armando Izzo e Adel Taarabt i tempi del ritorno in campo non sono ancora maturi, qualche chance in più di essere convocati contro il Milan ce l'hanno invece Giuseppe Rossi e Miguel Veloso, ormai prossimi al rientro dopo oltre un mese di stop forzato. La loro chiamata contro i rossoneri, ovviamente, dipenderà dalla condizione fisica che il difensore partenopeo ed il centrocampista portoghese dimostreranno di avere raggiunto nel corso di questa settimana.