Emergenza senza fine per il centrocampo del Genoa. Due i giocatori infortunati negli ultimi giorni: gli accertamenti disposti dallo staff medico rossoblù hanno infatti evidenziato per Rigoni, costretto ad uscire nel primo tempo della gara con il Crotone, un edema a livello del bicipite femorale della coscia sinistra con tempi di recupero stimati in dieci giorni circa. Più grave invece l'infortunio subito dall'ultimo arrivato Danilo Cataldi, già squalificato per il prossimo turno, che ha subito una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Per il giocatore arrivato dalla Lazio lo stop previsto è di circa un mese. Possibile che il Genoa torni sul mercato in questi giorni finali di mercato.