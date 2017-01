Una sola parata, un piccolo miracolo nell'avvio della sfida fra Genoa e Roma che, però, rischia di costare davvero caro a Mattia Perin. Il portiere del Genoa, infatti, si è infortunato nell'intervento ed è stato costretto a lasciare il campo da gioco al minuto 8 della gara.



FUORI IN LACRIME, PAURA PER IL CROCIATO - Che l'infortunio fosse di quelli importanti lo si era capito subito, e lo stesso Perin, uscito sulle sue gambe, è poi scoppiato in lacrime una volta sedutosi in panchina. Si è fatto male al ginocchio sinistro, e a breve sosterrà gli esami strumentali per confermare la prima diagnosi che vedrebbe la rottura del legamento crociato anteriore.



NUOVO STOP - Una sfortuna che continua a perseguitare Perin che soltanto 8 mesi fa, lo scorso 12 aprile era stato costretto a fermarsi nuovamente per la rottura del legamento crociato, quella volta del ginocchio destro. Allora ci vollero più di 5 mesi prima di rivederlo in campo e, se gli esami confermeranno la rottura, per Perin virtualmente la stagione potrà considerarsi finita.