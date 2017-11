Primo giorno di ritiro a Coccaglio, in provincia di Brescia, per il Genoa in vista del derby di sabato sera con la Sampdoria.



La decisione di portare tutti lontano da occhi e orecchie indiscrete nella speranza di ricompattare un ambiente che ha un'assoluta necessità di tornare a far punti è stata presa lo scorso lunedì da Ivan Juric, in accordo con la dirigenza rossoblu.



La misura eccezionale non è però una novità in casa Genoa. Negli ultimi otto mesi, infatti, questa è la terza volta che il Grifone usa l'arma del ritiro per cercare di scuotersi, ovviamente senza considerare la canonica parentesi estiva.



La prima volta in questo 2017 fu lo scorso metà marzo, quando il Genoa, all'epoca nel pieno dell'interregno targato Andrea Mandorlini, preparò la trasferta in casa del Milan in una piccola località alle porte del capoluogo lombardo. Misura rivelatasi poi vana, visto l'1-0 a favore dei rossoneri maturato a San Siro la domenica successiva.



Nonostante il precedente non certo positivo, la cosa si ripetè a distanza di un mese e mezzo. Ad inizio maggio, dopo la sconfitta interna contro il Chievo, Preziosi spedì nuovamente la squadra lontano da casa e famiglia, questa volta addirittura per due settimane. I primi sette giorni furono trascorsi ad Acqui Terme e portarono i i frutti sperati visto che successivamente il Genoa seppe battere l'Inter. La seconda fase però, svoltasi in terra siciliana, non impedì l'improvida sconfitta in casa di un Palermo praticamente già retrocesso.



Adesso ci si riprova in vista del derby. Per la terza volta in otto mesi. E se non è record poco ci manca.