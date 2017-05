Ecco come i quotidiani in edicola oggi raccontano la vittoria ottenuta ieri pomeriggio dal Genoa in casa con l'Inter.



La Gazzetta dello Sport, dopo l'apertura in prima pagina, "Inter&Milan brutta china" dedicata alla doppia caduta delle milanesi, nelle pagine interne approfondisce la gara di Marassi. "Col Genoa - si legge - quinto ko in 6 gare. E Candreva sbaglia un rigore". "A castigare i nerazzurri è l'ex Pandev, entrato al posto di Simeone azzoppato in un'azione che poteva valere un penalty per la squadra di Juric a questo punto quasi salva".Spazio poi ai due eroi di giornata: "Pandev il giustiziere. Dal paradiso di Madrid all'infermo di Marassi" e "Lamanna eroe non per caso".



Anche Repubblica punta la propria attenzione sulla lunga crisi dei nerazzurri: "Il lento supplizio dell'Inter, due mesi da ultimo posto". L'edizione genovese del giornale romano dà ovviamente più risalto all'impresa rossoblu: "Un Genoa trasformato manda l'Inter in pezzi con sudore e sofferenza".



Per il Secolo XIX questo Genoa ha "Un cuore da Serie A". "Finalmente un Genoa grintoso e determinato, l'Inter è ko. Pandev subentra a Simeone (infortunato) ed è decisivo".