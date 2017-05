Clima teso a poche ore dal calcio di inizio della partita tra Genoa e Inter. I sostenitori rossoblù, in aperta contestazione contro il presidente Preziosi e la squadra, ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere, hanno esposto uno striscione nel settore del "Ferraris" occupato abitualmente dalla Gradinata Nord. "Noi siamo il Genoa e chi non ne è convinto posi la borsa e si tolga le scarpe". Un'ulteriore sconfitta contro i nerazzurri, unito a un contemporaneo successo del Crotone a Pescara porterebbe il Genoa a -2 dalla terzultima posizione, un'eventualità che rischia di esasperare ulteriormente gli animi e scatenare la protesta del tifo organizzato.