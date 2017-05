Una crisi senza fine dalla quale l'Inter non riesce più a riemergere. Contro un Genoa con l'acqua alla gola e bisognosa dei 3 punti per allontanare lo spettro della retrocessione, la formazione di Pioli viene battuta per 1-0 col gol dell'ex Pandev e incassa la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime 6 e vede sempre più lontana l'Europa League. I nerazzurri si schierano con un 4-4-2 con Eder al fianco di Icardi e con un reparto difensivo in totale emergenza, mentre nel Genoa Simeone guida il reparto offensivo.



La partita del Cholito dura meno di 20 minuti, il tempo di infortunarsi dopo un contatto in area molto sospetto con Medel sul quale Damato sorvola. Entra l'ex Pandev, che risolve la partita al 70°, raccogliendo la respinta della traversa sulla conclusione di Miguel Veloso. Pioli stravolge l'attacco togliendo dal campo anche Icardi, guadagna un calcio di rigore per il fallo di mano di Burdisso sulla girata di Perisic, ma Candreva si fa ipnotizzare da Lamanna. Subito dopo, Kondogbia si fa espellere per proteste e salterà, come il diffidato Medel, il prossimo match contro il Sassuolo.



Tre punti vitali invece per il Genoa, che batte l'Inter al "Ferraris" per la quarta volta di fila e mantiene 5 punti sul terzultimo posto e vede la salvezza più vicina.