Missione di mercato in Belgio per il Genoa.



In vista della riapertura delle trattative, il club rossoblu starebbe visionando con estrema attenzione le prestazioni di Elias Cobbaut, terzino sinistro classe 1997 del Mechelen, già nel giro della nazionale under 21 dei Diavoli Rossi.



Gli uomini di mercato del grifone, secondo quanto riferisce mondosportivo.it, avrebbero già avuto modo di visionare in prima persona il ragazzo nei mesi scorsi rimanendone positivamente colpiti dalla personalità e dalle doti tecniche, oltre che dalla sua polivalenza tattica.



Per lasciarlo andare tuttavia il club fiammingo, che può vantare con il ragazzo un contratto fino al 2021, chiede una cifra non inferiore ai 2,5 milioni di euro, facendo leva sulle molte richieste giunte nei suoi confronti da altri club della Jupiter League.