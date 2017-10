Armando Izzo, difensore del Genoa, parla a Premium Sport prima della sfida con il Napoli: "Sempre un'emozione per me sfidare il Napoli anche se la devo mettere da parte per sfidare questo grande Napoli. Sto facendo il mio dovere: quello di lottare per fare più punti perché non meritiamo di essere lì".