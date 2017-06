Fermo per squalifica fino al prossimo ottobre, il difensore del Genoa Armando Izzo ha parlato a Sky Sport della sua infanzia difficile nel quartiere di Scampia e di come sia riuscito ad emergere fino ad arrivare alla maglia della Nazionale: "Ho puntato molto sui di me, sapendo che tutta la mia famiglia aveva bisogno di me. Con il sacrificio e l'impegno si arriva molto lontano. Ho passato momenti molto difficili, ho pensato che tutto potesse finire ma adesso è tutto alle spalle e sono pronto a ripartire. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini, non smetto di combattere. Ci metterò sempre la faccia. Sono nato a Scampia non rinnego le mie origini e ho giocato a calcio ovunque. Non guardo al passato ma solo al presente e al futuro. Quando torno a Scampia molti bambini mi guardano e vogliono farsi una foto con me. Questo mi riempie d'orgoglio. Napoli è la mia casa, è una cosa indescrivibile e sto benissimo quando torno. Napoli ha anche una parte bella, con persone che hanno un grande cuore".