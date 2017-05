"È stato un anno duro, un anno in cui ho sofferto tanto,ma non ho mai avuto paura,sono sempre stato certo della mia onestà e non ho mai smesso di lottare per la verità".



Queste le parole di Armando Izzo, che si è affidato ai social per esprimere la propria gioia vista la notizia della riduzione della squalifica, grazie alla quale potrà tornare in campo a Ottobre. Il difensore del Genoa è stato squalificato per omessa denuncia di due presunte combine ai tempi dell'Avellino. La sentenza della Corte d'Appello Federale ha accolto parzialmente il ricorso contro la squalifica per 18 mesi, riducendo la sanzione a 6 mesi.



"Mai un secondo ho pensato di arrendermi,mi sono sempre allenato e sono sempre stato accanto alla squadra. Ho capito che nella vita le persone che ti vogliono bene sono davvero poche ed è a quelle che dico grazie di esserci, vi porterò sempre con me. Ora ho solo una voglia matta di ripartire,riprendermi tutto e raggiungere i miei sogni,ma prima c'è da conquistare una salvezza,domenica tutti allo stadio‼️"