Il Genoa riabbraccia Armando Izzo. Dopo quasi due mesi di assenza per infortunio, il difensore napoletano è pronto a tornare in campo. A rivelarlo ai microfoni di Pianetagenoa1893.net è stato ieri sera lo stesso giocatore: “Finalmente con la Spal tornerò a disposizione, il campo mi mancava. La nostra fase difensiva parte dagli attaccanti, forse per questo non riesco a fare tanti gol, ma va bene così pur di raggiungere la salvezza”.