E' passata ormai una settimana da quando da ambienti vicini alla Federcalcio uscì il retroscena secondo il quale il presidente Carlo Tavecchio avrebbe concesso la grazia ad Armando Izzo.



Una notizia ripresa da tutti gli organi di informazione e festeggiata dallo stesso giocatore con un paio di post sui social. Sul proprio profilo Instagram il difensore campano aveva postato una bella immagine notturna del Luigi Ferraris, quasi a simboleggiare un imminente ritorno da protagonista al Tempio. Nelle stesse ore, il suo compagno Raffaele Palladino faceva uscire su Facebook un'intervista semi-seria tra lui e Izzo nella quale si parlava proprio del rientro in campo del difensore dopo cinque mesi di squalifica.



In realtà, ad oggi, nessuna risposta ufficiale alla domanda di grazia avanzata dal legale del giocatore, l'avvocato Mattia Grassani, al presidente federale è ancora stata ufficialmente recapitata ed Izzo continua a restare in un limbo di incertezza.



La squalifica di sei mesi per omessa denuncia riguardo ad un presunto doppio caso di combine risalente al 2014, quando Izzo giocava in Serie B con l'Avellino, scadrà tra un mese esatto, il prossimo 12 ottobre. Se grazia deve essere che sia concessa subito, altrimenti Tavecchio parli chiaro e metta una pietra sopra alla vicenda, consentendo al giocatore ed ai suoi tifosi di mettersi il cuore in pace.