La crisi del Genoa è sempre più profonda. A meno di clamorosi ripensamenti, il presidente Enrico Preziosi deciderà di esonerare Ivan Juric dopo la sconfitta per 2-0 nel derby. Tanta grinta e voglia di reagire per il Grifone, ma non possono bastare per una squadra chiamata a reagire dopo la sosta per le nazionali. “Se sono ancora qua, nonostante la brutta classifica, vuol dire che qualcuno ha visto anche delle buone cose - ha detto ieri Ivan Juric -. Stiamo crescendo, ma si sa che a pagare è sempre l’allenatore. Non è facile analizzare lo cose partendo solo dai punti, credo ci siano altre cose da considerare. Sento che ci mancherebbe poco per sbloccarci mentalmente. Poi la classifica la vedo anch’io ed è una vergogna. Io, però, la notte riesco a dormire sereno. Noi non siamo mai stati messi sotto in maniera severa da nessun avversario. Però non basta, lo so”.



VERSO L’ESONERO - Il dopo-Juric in casa Genoa può essere Davide Ballardini. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore che già due volte in passato è riuscito a capovolgere due stagioni rossoblù particolarmente complicate, sembra favoritissimo per rilevare la panchina del Genoa. Le alternative sono Edy Reja e Stefano Colantuono, tecnici già sondati dal presidente Preziosi. È il momento della svolta, il terzultimo posto in classifica con appena 6 punti conquistati non può accontentare la dirigenza del Genoa. Ore contate per Juric, il suo futuro è appeso ad un filo.



LAPADULA CONTESTATO - Intanto i tifosi rossoblù hanno iniziato a far esplodere il proprio malcontento sui social: non solo nei confronti del tecnico croato, ma anche verso Gianluca Lapadula, pagato 10 milioni dal Milan durante la scrosa estate. Doveva essere il crack del Genoa, si sta rivelando una deluisione: ieri ha fallito un gol facile che avrebbe potuto indirizzare il derby e i fans del Grifone non l'hanno perdonato. I commenti non sono stati morbidi: "Abbiamo preso un bidone dal Milan e ci tocca pure farlo giocare". Verranno tempi migliori per i tifosi del Genoa.