Bocciatura per Nikola Ninkovic in casa Genoa. Come scrive Il Secolo XIX, il rendimento alalenante del classe '94 non ha convinto Juric, che lo ha scaricato. Ieri si è allanto con chi non rientra più nei piani, come Gakpè, Hiljemark e Brivio. Sarà ceduto, probabilmente all'estero.