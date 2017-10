Alla vigilia della sfida tra il suo Genoa e il Milan, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo raggiunto la prima vittoria e abbiamo tanta fame di far bene. Milan in difficoltà? Loro hanno grandi giocatori, magari in questo momento hanno un po' di difficoltà, ma mi sembra più di risultati che di gioco. Sono una grande squadra, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. Come sta Lapadula? Bene, non so se può giocare dall'inizio. Sta bene, però non ho ancora deciso. Ho qualche ballottaggio, ma i ragazzi hanno fatto tutti una buona settimana. La mia sensazione è che la squadra avesse sempre fiducia nel gioco, la vittoria a Cagliari è stata un premio al lavoro fatto anche nelle settimane precedenti. I ragazzi mi sono piaciuti, al di là del primo tempo stradominato, nel secondo tempo, quando sul 2-1 una squadra in difficoltà di punti poteva andare giù e invece è rimasta concentrata. Io sono convinto che la squadra può fare bene contro qualsiasi avversario. Ovviamente contro grandi squadre hai più difficoltà perché ci sono grandi giocatori che possono far gol in qualsiasi momento, ma col Milan, come con l'Inter, andiamo a far la partita cercando di fare punti. Taarabt? Col Cagliari è stata la prima partita da Adel Taarabt. Ci teneva tanto, ma è fondamentale per lui avere fame".