Quando ieri l'avventura di Ivan Juric sulla panchina del Genoa sembrava giunta al capolinea è arrivata invece la conferma della dirigenza rossoblu, che ha preferito continuare con l'attuale tecnico piuttosto che ingaggiarne uno nuovo.



Secondo la ricostruzione fatta da Il Secolo XIX, a convincere i manager del grifone a concedere ulteriore fiducia al tecnico croato sarebbe stata la mancanza di una reale alternativa.



Tutti i possibili sostituti di Juric, per un motivo o per l'altro, non sembravano in grado di prendere in mano le redini della squadra.



Guidolin e Mazzarri hanno pretese economiche troppo alte, Ballardini tornerebbe di corsa ma non sembra convincere a pieno il presidente Preziosi, Iachini si è autoescluso dalla lista, mentre Oddo viene giudicato non sufficientemente esperto per gestire una situazione simile.



Restano i nomi di Reja e Colantuono, e forse sarà proprio uno di loro due a sostituire Juric nel caso il croato fallisca l'ultima possibilità a sua disposizione sabato sera nel derby.