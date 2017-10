Ivan Juric, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spal: "E' da parecchio che stiamo collezionando prestazioni positive. Dobbiamo continuare su questa strada con l'obiettivo di raccogliere. La Spal è una squadra ben organizzata, lavora insieme da due anni. Ha un impianto collaudato e migliorato, un'intelaiatura formata dagli stessi giocatori con lo stesso allenatore. E' un avversario difficile. Si chiudono e ripartono bene, con qualità importanti in avanti e nelle mezzali. Credo che la squadra debba rimproverarsi poco nelle gare disputate, certo si poteva ottenere un bottino maggiore. Questa consapevolezza deve darci forza, abbiamo le carte in regola per risalire".