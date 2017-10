L'allenatore del Genoa, Ivan Juric, parla in conferenza stampa dopo il pareggio in casa del Milan: "Ben venga il punto, però potevamo e dovevamo giocare meglio. Altre volte siamo stati molto più lucidi, come contro l'Inter, ma abbiamo raccolto zero. Oggi abbiamo fatto tanti errori tecnici e quindi va bene il punto. 4-5 occasioni pericolose le abbiamo create. 4 punti nelle ultime due trasferte mi fanno contento. Devo riconoscere che non mi aspettavo così tanti errori dai giocatori tecnici che ho. La difesa ha retto molto bene. Lapadula? Non ha fatto la preparazione atletica. E' un giocatore fortissimo e l'ha dimostrato anche qua a Milano l'anno scorso. Episodi arbitrali? Non li ho rivisti. Milan? Non sta male, credetemi. Devo essere sincero. La squadra è messa bene in campo, ha le idee chiare. Ha giocatori forti, gli sta girando tutto storto. Do tutto l'appoggio a Montella, non è una squadra che è allo sbando che è facile da colpire".