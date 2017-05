Ivan Juric, allenatore del Genoa, parla ai microfoni di Premium dopo la sconfitta contro il Palermo: "Non c’è niente da dire, l’approccio alla gara e un regalo così sono inspiegabili. Un gol preso così’ si vede raramente nel calcio. Bisogna dimenticare subito questa gara, dovremo pensare solo al Torino,. Questa squadra è capace di fare prestazioni importanti a volte e di sbagliarne completamente altre. Il cambio di Cataldi per Palladino dopo pochi minuti? Dopo il gol volevo subito recuperare attaccare. Ma è stato l’inizio che è stato veramente brutto. Se ho parlato con Lamanna per il gol subito? Non so cosa dire, quando si lavora non si pensa a queste situazioni. A me viene difficile anche parlare con lui di questa cosa. E’ successa, lui è molto dispiaciuto ma deve solo pensare alla prossima gara, se no usciamo tutti di testa. La mia espulsione? Sono stato allontanato anche se avevo protestato poco o niente. Se basta uscire dall’area tecnica per essere espulsi va bene ma mi sembra molto esagerato".

