Nel corso della conferenza stampa l'allenatore del Genoa Ivan Juric ha confermato l'imminente passaggio di Ocampos al Milan: "Sì, Ocampos sarà un giocatore del Milan. Andrà a giocare in una grande squadra, sono felice per lui perché se lo merita. Palladino? Penso alla Fiorentina, lui non ci sarà quindi poi vedremo. Contro la Fiorentina vedere Izzo in mezzo al campo è una possibilità. E' un giocatore che si può adattare più facilmente di altri a giocare in quel ruolo. Taarabt sta crescendo. Se fosse arrivato alla fine di Dicembre, quando giocavamo un grande calcio, sarebbe stato più facile inserirlo nei nostri meccanismi. Ora è un po' più difficile ma lui è un grande giocatore e potrebbe avere spazio già domenica.".