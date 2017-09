L'allenatore del Genoa, Ivan Juric, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: "I primi 15 minuti abbiamo fatto bene, ma dopo il gol subìto abbiamo smesso di giocare e la squadra non mi è piaciuta. Nel secondo tempo, invece, abbiamo reagito alla grande, pur commettendo lo stesso dei gravi errori. Mi tengo di buono quello che la squadra ha messo in campo nella ripresa, dobbiamo avere sempre questa volontà di fare bene e magari correggere certe leggerezza. Abbiamo avuto anche l’occasione di andare in vantaggio ma purtroppo non ci siamo riusciti. Pellegri ha fatto benissimo ed è ancora in grande crescita, ce lo teniamo stretto e ce lo godiamo. Abbiamo tanti infortuni, ci mancano e speriamo possano recuperare in fretta: con le ginocchia siamo un po' sfortunati".



A Sky Sport, poi, Juric ha continuato: "Questa partita mi lascia un pò di amarezza e con un errore individuale abbiamo perso la gara, c'è da guardare il secondo tempo che è stato positivo. Troppi errori dei singoli. Certi errori a volte è difficile capirli, come quel passaggio di Gentiletti, mi metto nei suoi panni e mi viene la voglia di abbracciarlo. Quando succedono queste cose si sta male. Pellegri? È un calciatore che ha tanta voglia di imparare, ha le giuste motivazioni e non ci saranno problemi nel gestirlo bene. Ha potenza nello scatto, nella corsa, quando è arrivato da noi non attaccava mai la porta e lavorando ha margini di miglioramento pazzeschi. Può fare una carriera importante".