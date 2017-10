Nessun cambiamento, almeno per ora. Dopo il vertice andato in scena in mattinata al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli tra Ivan Juric e la dirigenza del Genoa, l'allenatore croato rimane al suo posto fino al derby di sabato sera contro la Sampdoria. Sarà questa la gara da dentro o fuori per il tecnico, che ha collezionato la miseria di 6 punti dopo le prime 11 giornate di campionato e che si trova al terzultimo posto in classifica.



Nel summit con l'ad Zarbano, il ds Donatelli e il neo dg Perinetti, si è stabilito che un cambio immediato non porterebbe alcun beneficio ad una squadra che sul campo della Spal ha comunque controllato il gioco e creato diverse occasioni e che nelle precedenti due partite contro Cagliari e Genoa aveva collezionato 4 punti. Massimo Oddo, Edy Reja e Davide Ballardini rimangono in stato di pre-allerta e sono le candidature più autorevoli nel caso di ennesimo ko, nella gara più attesa della stagione, e di esonero di Juric.