Dopo oltre un mese di stop forzato, Davide Biraschi è nuovamente a disposizione di Ivan Juric.



Reduce da un infortunio muscolare rimediato a metà gennaio, il difensore romano da ieri è infatti tornato ad allenarsi a pieno regime con i compagni. Sicuramente una buona notizia per Juric, già alle prese con una rosa falcidiata dalle assenze.



Sono cinque infatti i genoani attualmente bloccati in infermeria. Oltre agli ormai ospiti abituali Perin e Veloso, nell'ultima settimana si sono infatti aggiunti anche Gentiletti, Ntcham e Taarabt, tutti alle prese con fastidi di poco conto che tuttavia non gli renderanno disponibili per la trasferta di domenica a Pescara.



Pienamente ristabilito appare invece Armando Izzo. Il difensore partenopeo era finito KO durante la partitella di fine allenamento di lunedì scorso, in seguito ad uno scontro fortuito con Pandev. Dopo un paio di giorni di riposo ed osservazione, il mastino di Scampia è però tornato ad allenarsi regolarmente.