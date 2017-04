L'allenatore del Genoa Ivan Juric ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus: “Paradossalmente non sono dispiaciuto della prestazione dei ragazzi. Sono consapevole del divario tra le due squadre, la Juve ci ha punito alla prima occasione ma la squadra ha fatto il massimo e non ho nulla da rimproverare. Fondamentale la prossima gara col Chievo? Sì, ora noi abbiamo cinque finali, dobbiamo essere tutti uniti per conquistare la salvezza perche sarà durissimo. Ho pensato a questo nei cambi di Laxalt e Burdisso. Perché questa differenza tra il girone d’andata e quello di ritorno? Io ero molto contento di come giocava la squadra nei primi mesi, di come approcciava le gare ma ora non è il momento di fare queste analisi, alla fine tireremo le somme. Fino a gennaio mi sono divertito molto a vedere questa squadra, poi da gennaio ho sbagliato anche io. Non sono riuscito a lavorare bene, il divario tra i due gironi è troppo ampio, anche io sono andato in difficoltà per varie ragioni, anche la mancanza di esperienza. Ora avremo tre partite in casa su cinque e dobbiamo fare il massimo numero di punti possibili. La classifica non ci dà garanzie. Contro il Chievo sarà una delle partite più importanti della storia recente del Genoa, dovremo vincere a tutti i costi: l’ambiente dovrà essere molto unito”