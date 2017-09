L'allenatore del Genoa Ivan Juric commenta a Sky Sport la sconfitta con l'Inter: "Abbiamo fatto un'ottima gara concedendo poco all'Inter. Poi dico una cosa: si parla tanto di Var, ma sul primo angolo, dal quale poi nasce quello del gol, c'era un fallo su Cofie. E anche nel primo tempo tanti falli fischiati solo da una parte. Mi dispiace perché abbiamo anche creato i presupposti per il vantaggio, proprio alla fine del match quando giocavamo più noi di loro. E' un momento nel quale ci gira tutto storto. Serve lucidità. Rendimento più alto con le big? Nelle altre partite abbiamo avuto chance sprecate per segnare o nostri errori individuali che poi ci hanno castigato. Oggi non possono dire nulla, abbiamo fatto bene concedendo il minimo a quest'Inter. Va detto che abbiamo anche tanti infortuni. Per questo dico che quando saremo tutti faremo ottime cose".