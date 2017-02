L'allenatore del Genoa, Ivan Juric, ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà il Genoa affrontare il Sassuolo: "Siamo una buona squadra, il materiale c'è. L'obiettivo è consolidare certi meccanismi. Il pareggio con la Fiorentina è stato importantissimo per il morale, contro il Sassuolo dovremo ritrovare la vittoria. Dobbiamo tornare il Genoa di inizio anno. Il Sassuolo è una squadra di livello, piena di giocatori italiani e di talento. Esprimono il loro gioco a prescindere dall'avversario e dal modulo".

​

SCELTE TATTICHE - "Veloso è ancora indietro di condizione. Cataldi sta bene, mentre Rigoni è tornato ad allenarsi ieri. Palladino è pronto, può giocare dall'inizio, ha qualità importanti. Simeone? Ha cervello, in area si muove alla grande. Noi lo abbiamo aiutato a migliorare in alcuni aspetti come la gestione del pallone. Sapevo che è un giocatore di grandi potenzialità. Pandev? A livello umano mi fa impazzire. Giocatore che ha vinto tutto, ma che ha conservato grande umiltà. Lo tengo sempre in considerazione".