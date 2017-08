In tribuna a Marassi, per Genoa-Juve, c'è anche Giuseppe Riso, agente del giovane attaccante Pietro Pellegri. La dirigenza bianconera ha messo gli occhi sul talento 2001 rossoblù e, a fine gara, incontrerà proprio il procuratore per provare a chiudere un affare che negli ultimi giorni si è sviluppato positivamente per la Juve.