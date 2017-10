La dichiarazione di Alessandro Zarbano è di qualche giorno, ma inizialmente passò un po' sottotraccia poichè inserita all'interno di un lungo discorso che toccò diversi punti.



Ora, con l'avvicinarsi della sfida di domenica tra Milan e Genoa, l'edizione genovese di Repubblica riprende le parole rilasciate lo scorso venerdì dall'amministratore delegato rossoblù inerenti gli intrecci di mercato in essere tra il club lombardo e quello ligure: "L'operazione Lapadula - ha spiegato Zarbano - è nata perché il Milan aveva necessità di fare questo tipo di investimento. La cifra del suo riscatto (11 milioni che andranno a sommarsi ai tre già versati lo scorso luglio, ndr) è discretamente importante e ora vorrebbero rifarsi economicamente con Pellegri e Salcedo".



L'ad genoano conferma quindi l'intenzione, peraltro già nota da tempo, del Milan di insistere per arrivare ai due giovani gioielli nati nel vivaio rossoblù. Ma allo stesso tempo mette in guardia il Diavolo circa i costi di un'operazione tutt'altro che economica: "Pietro ed Eddie sono due ottimi prospetti, giovani interessantissimi. Però il Genoa adesso è diventata una bottega un po' cara".



Come dire: pagare moneta, vedere cammello.