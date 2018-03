A due giorni dalla sfida tra Genoa e Milan che tra le altre cose metterà di fronte anche i due portieri del futuro azzurro Mattia Perin e Gigio Donnarumma, il Secolo XIX ha chiesto un giudizio a quattro grandi ex estremi difensori rossoblù.



Tra gli interpellati c'è anche Silvano Martina, attualmente agente di Gigi Buffon. E proprio a tal proposito gli è stato chiesto chi tra il genoano ed il milanista possa ambire all'eredità del numero uno dell'Italia e della Juventus: "Mattia è un portiere dal valore assoluto, se la giocherà con Donnarumma".



Un giudizio che non tutti i suoi vecchi colleghi condividono. Stefano Tacconi, ad esempio, preferisce nettamente il rossonero: "Parliamo di due ottimi portieri, con grandi doti. Penso però che per la maglia azzurra sia favorito Donnarumma, anche perché ha maggiore esperienza, visto che ha la possibilità di giocare le coppe".



Visione convidisa anche da un altro Buffon, Lorenzo, parente e precursore di Gigi tra gli anni '50 e '60: "Donnarumma ha tutte le qualità per diventare un grande, come Gigi, Zoff e Jascin. Per cui credo che sarà lui il futuro portiere della Nazionale. Ma mi piace anche Perin".



Controcorrente va invece l'ex gloria rossoblù Mario Da Pozzo: "Per me Mattia resta il favorito. Il fatto di giocare in una squadra più piccola rispetto al Milan come il Genoa non conta. A parte il fatto che il Genoa è il Genoa, in ogni caso se sai fare bene il portiere lì puoi farlo ovunque".