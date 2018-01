Dopo il passaggio concretizzato la scorsa estate di Giovanni Simeone dal Genoa alla Fiorentina e quello sfumato di Diego Laxalt lungo la stessa direttiva, i viola starebbero tornando a bussare in casa rossoblù per chiedere informazioni su un giovane centrocampista.



Stando a quanto riferisce Primocanale, l'allenatore dei toscani Stefano Pioli avrebbe individuato nel ventunenne belga Stephane Omeonga uno dei rinforzi per la propria rosa. Difficile, tuttavia, che la società ligure decida di privarsi di un ragazzo prelevato la scorsa estate dall'Avellino e che quando è stato chiamato in causa da Juric prima e da Ballardini poi ha sempre dato risposte positive, tanto da meritarsi recentemente anche la prima convocazione nella nazionale Under 21 del suo paese.