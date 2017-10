Due punti in sette partite: mai, da quando esiste il girone unico, il Genoa era partito peggio in campionato.



Non è tuttavia la prima volta che i rossoblù si ritrovano dopo 630 minuti giocati con soli due pareggi in carniere. Analogo risultato fu infatti raggiunto anche nella stagione 1957-58. Un precedente lontano nel tempo ma anche assai benaugurante. Nonostante le difficoltà iniziali, quell'anno il Grifone riuscì comunque a salvarsi, piazzandosi dodicesimo nella classifica finale anche se con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.



A consentire di cambiare marcia ai rossoblù contribuì in maniera decisiva anche il cambio di allenatore disposto dalla dirigenza. Dopo appena sei giornate il capocannoniere e campione olimpico di Berlino '36 Annibale Frossi prese il posto di Renzo Magli centrando un obiettivo che dopo poche giornate sembrava insperato.



Chissà che Ivan Juric, recentemente confermato alla guida del Grifone, non stia facendo gli scongiuri...