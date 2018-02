Tra affari conclusi ed altri saltati, il mercato invernale 2018 del Genoa si chiude con un sicuro fallimento: quello di non essere riuscito a sfoltire una rosa che era e rimane extra large.



Se uno degli obiettivi dichiarati un mese fa dalla società rossoblu era quello di far spazio nello spogliatoio di Pegli, oggi si può tranquillamente dire che la missione non è riuscita. 31 erano gli elementi in organico a fine dicembre, altrettanti lo sono adesso. Ma siccome i regolamenti di Serie A impongono di poter utilizzare soltanto 25 giocatori, è inevitabile che ora si proceda a qualche doverosa epurazione, lasciando fuori rosa diversi calciatori. Per capire chi saranno i prescelti bisogna fare qualche calcolo.



Sicuri del posto in organico sono certamente i tre portieri e Isaac Cofie, che andranno a coprire le caselle dei giocatori cresciuti nel vivaio. Un altro poker di calciatori entrerà nella lista di quelli formati nelle giovanili di squadre italiane. Qui il ventaglio delle opportunità è piuttosto ampio comprendendo gente come Izzo, Biraschi, Lapadula, Bertolacci, Rosi, Rossettini, Giuseppe Rossi, Rigoni e anche Goran Pandev. Poi ci sono i giovani Omeonga, Salcedo e Pereira che possano essere inseriti nell'elenco degli under 21 e quindi venire considerati ancora aggregati della Primavera e non rientrare nel computo. Ipotizzando che nessuno dei nuovi acquisti verrà escluso dalla rosa e che gente come Spolli, Xukanovic, Veloso, Laxalt e Taarabt rientrerà certamente nella lista dei 25, il campo degli epurabili si restringe a 3 elementi.



Quasi certe sono le esclusioni dei difensori Landre e Gentiletti, entrambi a lungo sul mercato ma alla fine rimasti a Pegli. Resta da stabilire ancora un nome che con ogni probabilità uscirà dal ballottaggio tra Brlek e Lazovic. Sempre che l'infortunio che terrà Veloso lontano dai campi per almeno un mese, non consigli Ballardini e soci di posticipare il problema a fine febbraio, escludendo momentaneamente proprio il portoghese.