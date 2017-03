Neanche 24 ore dopo l'uscita della nuova voce che voleva l'ex patron dell'Inter Ernesto Pellegrini interessato all'acquisto del Genoa, è lo stesso imprenditore milanese a smentire inequivocabilmente la possibilità di un passaggio di quota da Enrico Preziosi a lui: "Mi spiace - ha detto a Repubblica Genova Pellegrini - ma non sono interessato al Genoa".



Il nome dell'ex numero uno nerazzurro è più volte circolato nelle scorse ore come possibile nuovo presidente del Grifone, il cui pacchetto di maggioranza è stato messo sul mercato da Preziosi. Lo stesso re dei giocattoli si era detto entusiasta all'idea di un possibile acquisto del club da parte di Pellegrini.



Ora però le dichiarazioni del diretto interessato sembrano mettere la parola fine alla suggestiva ipotesi: "Non sarebbe corretto - ha proseguito Pellegrini con l'eleganza che lo contraddistingue - per farmi pubblicità lasciare intendere una cosa che non è vera. Nel calcio ho solo un grande amore: la mia Inter".