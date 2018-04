Gianluca Lapadula, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della partita vinta dai suoi contro il Cagliari, nella quale l'ex Milan ha sbloccato il risultato con la rete dell'1-0 per i liguri.



Queste le sue dichiarazioni: "E' una vittoria importante, soprattutto dopo la partita con la Spal, abbiamo avuto unione e carattere. Per un attaccante è importante far gol, ma sono contento prima per la vittoria e poi per il gol. Derby? Sappiamo benissimo che è importantissimo, ci prepareremo al meglio".