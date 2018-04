Gianluca Lapadula, attaccante del Genoa, in gol ieri contro la Spal, parla a il Secolo XIX: “Come ho preso i fischi? Col sorriso, come vedete dalle immagini di quando esco. Ero dispiaciuto per il risultato. Le critiche non mi toccano, so che i tifosi si aspettano tanto da me, cerco sempre di dare il massimo”.