Un gol annullato, uno convalidato e tanta corsa al servizio della squadra. L'uomo-partita di Lazio-Genoa è stato senza dubbio Diego Laxalt che a fine gara ieri sera ha commentato in zona mista l'importantissima vittoria del suo Grifone: "Sono contento, abbiamo ottenuto una grande vittoria - ha detto l'uruguaiano ai microfoni di Radio Nostalgia - dobbiamo ripartire da questi tre punti. Abbiamo giocato tutti alla grande, sono contento per la squadra. Siamo stati determinati, sin dall’inizio della partita eravamo convinti di poter vincere. Siamo in tanti, è vero, ma siamo uniti. Abbiamo uno spogliatoio bellissimo, chi giocherà meno ovviamente non sarà felice, ma tutti insieme li aiuteremo a tenere il morale alto".



Prima di esultare per il colpo di testa che ha steso la Lazio, Laxalt aveva già alzato le braccia al cielo salvo poi vedere la propria gioia strozzata dalla decisione della Var: "Sul gol annullato posso solo dire che in quel momento non ho sentito nulla. L’arbitro ha scelto così, fortunatamente abbiamo vinto lo stesso, era il nostro obiettivo".



Tra gli obiettivi stagionali dell'esterno c'è anche quello di partecipare con il suo Uruguay alla prossima Coppa del Mondo: "Ci tengo tanto al Mondiale, ma per arrivarci devo fare molto bene con il Genoa".