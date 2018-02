Diego Laxalt, match-winner nella sfida tra il Genoa e il Chievo Verona, ha commentato il successo sul campo dei clivensi: "Contento per questo momento della squadra, ed il mio momento. Dobbiamo continuare su questa strada, e continuare a fare punti che ci dà soddisfazione. Tutto il gruppo sta facendo il massimo per tirarsi fuori da questa situazione. Futuro? Bisogna pensare al presente, stiamo facendo bene e dobbiamo dare il massimo per il Genoa per raggiungere l'obiettivo al più presto possibile".