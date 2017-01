L'unico Grifone presentatosi ai microfoni nel deludente post partita di Genoa-Crotone è stato Diego Laxalt: "Oggi abbiamo fatto la partita eppure preso due gol uguali - ha commento l'esterno uruguaiano - quando succede così la colpa è di tutti. Dobbiamo lavorare tanto su questo aspetto e sicuramente lo faremo perché la squadra è molto unito".



Il pubblico di Marassi, al triplice fischio, ha contestato pesantemente la squadra: "Ci meritiamo i fischi dei tifosi - ha aggiunto Laxalt - loro vogliono vedere un Genoa vincente e hanno ragione a protestare quando questo non avviene".



Sul momento nero in cui è stato catapultato il Genoa nell'ultimo mese e mezzo Laxalt sembra prenderla con filosofia: "Il calcio è così - ha proseguito - hai momenti in cui le cose non ti girano benissimo e adesso è uno di quei periodi. Lavoriamo per uscirne e lo faremo”.



Una battuta, infine, anche su Ivan Juric: “Dopo la partita non ci ha parlato - ha sevelato Laxalt - ma lo farà sicuramente martedì. Il mister ci trasmette tanto in allenamento, ci dice cosa fare e come lavorare. Noi dobbiamo solo seguire le sue parole e imparare da lui. Sicuramente riusciremo a fare meglio di quel che stiamo facendo”.