Diego Laxalt è stato uno dei grandi protagonisti della vitoria della nazionale uruguaiana alla recente China Cup.



L'esterno del Genoa, soprattutto nella gara con il Galles, ha dato dimostrazione dei grandi mezzi di cui dispone, prendendosi addirittura il lusso di surclassare il diretto avversario di fascia, l'asso del Real Madrid Gareth Bale.



Le convincenti prove di Laxalt non solo gli hanno spalancato le porte del mondiale in Russia ma hanno inevitabilmente attirato su di lui anche gli occhi di molti osservatori di mercato. In particolare il suo nome nelle ultime ore ha cominciato a circolare con una certa insistenza soprattutto in Premier League. Una notizia che non può che compiacere la dirigenza rossoblù, che dopo essere riuscita a trattenere la scorsa estate a Pegli l'ex empolese, adesso spera di poter incassare dalla sua prossima cessione non meno di 20 milioni di euro.