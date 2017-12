Dopo Perin, Izzo e Rigoni il Genoa proverà nei prossimi giorni a blindare un altro suo giocatore.



La società rossoblu e l'agente di Diego Laxalt sono infatti a lavoro per prolungare il contratto dell'esterno uruguaiano in scadenza prossimo giugno. L'intenzione è quella di un rinnovare il legame estendendolo di altri 5 anni, il massimo consentito dagli attuali regolamenti. Se così fosse Laxalt verrebbe contrattualizzato dal Grifone fino al 30 giugno 2022.



Spesso al centro di diverse voci di mercato soprattutto nell'ultima sessione estiva, quando fu contattato tra le altre da Juventus, Atalanta e Fiorentina, il 23enne sudamericano potrebbe ugualmente salutare la Liguria a fine stagione ma almeno non lo farà a parametro zero.